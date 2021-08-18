Fudge, 2021 LCS En Çok Gelişim Gösteren Oyuncu ödülünü aldı!
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Fudge, 2021 LCS En Çok Gelişim Gösteren Oyuncu ödülünü aldı!

Fudge, 2021 LCS En Çok Gelişim Gösteren Oyuncu ödülünü aldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

FTX 2021 LCS En Çok Gelişim Gösteren Oyuncu ödülü popüler espor organizasyonu Cloud9'ın üst koridor oyuncusu Fudgecakey'ın!

Cloud9 üst koridoru Ibrahim "Fudge" Allami, LCS'teki ilk senesinde En Çok Gelişim Gösteren Oyuncu ödülünü almayı başardı!

Fudge, 2021 LCS En Çok Gelişim Gösteren Oyuncu ödülünü aldı!

Başarılı oyuncu Cloud9 ana kadrosuna 2021 yılının başında katıldı. Daha öncesinde ise yine aynı takım bünyesinde fakat Akademi Ligi'nde boy gösteriyordu. Cloud9, sezon başında Perkz transferi ile birlikte veteran bir kadro kurma yolunda gidiyor gibi gözükse de üst koridorda oynayan Licorice ile yollarını ayırıp, Fudge ile devam etme kararı almıştı.3

"Cloud9'dan Fudge'ı, FTX 2021 En Çok Gelişim Gösteren Oyuncu ödülünü aldığından ötürü tebrik ederiz!"

Kaynak: Playerbros

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