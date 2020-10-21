Fuat Oktay kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler
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Fuat Oktay kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler

21.10.2020 22:11 | Son Güncelleme: 21.10.2020 22:15
Fuat Oktay kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki vatandaşların merak ettiği Fuat Oktay kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler!

Siyaset gündemini ilgilendiren gelişmeler hakkında yaptığı yorumlar ve yürüttüğü faaliyetlerle sık sık gündeme gelen Fuat Oktay vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Fuat Oktay kimdir? İşte, Fuat Oktay hayatı ve biyografisi!

FUAT OKTAY KİMDİR?

Fuat Oktay 1964, Çekerek, Yozgat doğumlu Türk akademisyen, bürokrat ve siyasetçi.

Fuat Oktay doğum tarihi : 1964

Fuat Oktay kaç yaşında : 56 yaşında

Fuat Oktay mesleği ne : Siyasetçi, akademisyen, bürokrat

Fuat Oktay nereli : Yozgat doğumlu

FUAT OKTAY HAYATI

1964 yılında Yozgat'ta doğdu. 1985 yılında Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1990 yılında, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi Detroit'teki Wayne State Üniversitesi'nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamladı. Aynı üniversitede endüstri mühendisliği alanında doktora derecesini alarak, havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlaştı.

Beykent Üniversitesi'nde İşletme Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı yaptı.

2008-2012 yılları arasında Türk Hava Yolları Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama, Üretim Planlaması ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

TUSAŞ Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Hava Yolları Teknik Yönetim Kurulu üyeliği ve Türk Telekom Yönetim Kurulu başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

FUAT OKTAY SİYASİ KARİYERİ

2 Ocak 2012 tarihinden 19 Haziran 2016 tarihine kadar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini yürüttü. 19 Haziran 2016 ile 9 Temmuz 2018 tarihleri arasında Başbakanlık Müsteşarlığı yaptı.

9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atandı.

FUAT OKTAY ÖZEL HAYATI

Fuat Oktay, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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