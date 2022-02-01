Fuat Oktay başkanlığında Nükleer Düzenleme Kurumuna ilişkin toplantı yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fuat Oktay başkanlığında Nükleer Düzenleme Kurumuna ilişkin toplantı yapıldı

AA, Abdullah Yasin Güler - Güncel
 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, nükleer enerji alanının düzenlenmesine ilişkin çalışma toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, nükleer enerji alanının düzenlenmesine ilişkin çalışma toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, Nükleer Düzenleme Kurumuna (NDK) ilişkin denetleme ve yaptırım uygulamaya yönelik hususlar, nükleer enerji ve radyasyona ilişkin faaliyetler ile bu faaliyetlerin yürütüldüğü işletmelerdeki yetkililerin ve işletenlerin hukuki sorumluluğuna dair hususlar değerlendirildi.

Toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı ve Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı Zafer Demircan, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Mustafa Akış, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

Fuat Oktay başkanlığında Nükleer Düzenleme Kurumuna ilişkin toplantı yapıldı

Fuat Oktay başkanlığında Nükleer Düzenleme Kurumuna ilişkin toplantı yapıldı

Fuat Oktay başkanlığında Nükleer Düzenleme Kurumuna ilişkin toplantı yapıldı

AA / Abdullah Yasin Güler - Güncel

Politika, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title