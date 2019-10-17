FÜ Rektörü Demirdağ'ın babası tren kazasında hayatını kaybetti

17.10.2019 22:27

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'ın babası tren kazasında hayatını kaybetti.



Olay, merkeze bağlı Kızılay Mahallesi Cevher Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'ın babası Cafer Demirdağ'dan (80), öğleden sonra haber aramayan ailesi arama çalışması başlattı. Rektör Demirdağ'ın kuzeni arama çalışması sırasında amcasını bahçede hareketsiz halde buldu. Haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Demirdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Cumhuriyet Savcısının incelemesin ardından ilk belirlemelere göre, bahçenin hemen üzerinden demiryolu geçtiği ve Demirdağ'a tren çarptığı tespit edildi. Demirdağ'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA