FSM Köprüsü yarın akşam "radyasyon onkolojisi farkındalığı" için turuncu olacak - Haberler
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FSM Köprüsü yarın akşam "radyasyon onkolojisi farkındalığı" için turuncu olacak

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel
FSM Köprüsü yarın akşam

Radyasyon onkolojisi alanında toplumda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, yarın akşam turuncu renge bürünecek.

Radyasyon onkolojisi alanında toplumda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, yarın akşam turuncu renge bürünecek.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özyiğit, yaptığı yazılı açıklamada, radyasyon onkolojisi açısından tarihi önemi olan X-ışınlarının keşfi ile Marie Curie'nin doğum tarihlerinin buluştuğu kasım ayının "Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı" olarak kutlandığını belirtti.

Özyiğit, bu kapsamda yarın akşam Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün dekoratif aydınlatma sistemlerinin, derneklerinin rengi olan turuncu ile aydınlatılacağını kaydetti.

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AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri

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