Fsm köprüsü alzheimer günü için mor renge büründü

Fsm köprüsü alzheimer günü için mor renge büründü

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü(FSM) hastalığın farkındalık rengi olan mor renkle ışıklandırıldı.

22.09.2019 01:43
Fsm köprüsü alzheimer günü için mor renge büründü
21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü(FSM) hastalığın farkındalık rengi olan mor renkle ışıklandırıldı. Hastalığa dikkat çekmek ve insanları  hastalıkla ilgili duyarlı olmak amacıyla yapılan ışıklandırmada FSM Köprüsü, mor renge büründü.


 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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