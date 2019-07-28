FSM'DE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ-havadan görüntülerle

FSM'DE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ-havadan görüntülerle

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAFatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yol bakım çalışmaları kapsamında asfaltlama çalışmaları sona erdi.

FSM'DE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ-havadan görüntülerle

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yol bakım çalışmaları kapsamında asfaltlama çalışmaları sona erdi. Yol şerit çizgilerinin çekilmesinin ardından köprünün trafiğe açılacağı öğrenildi. 

Görüntü dökümü:
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-Havadan köprüden görüntü
-Köprüden görüntü
-Genel ve detaylar 

28.07.2019 - 07.09 Haber Kodu : 190728011


Kaynak: DHA
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