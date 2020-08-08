Frigya'da sıcak hava balonu uçuşları 2 ay sonra başlayacak Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'nde sıcak hava balonları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilecek ön izinle 2 ay sonra uçuşların başlaması planlanıyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'nde sıcak hava balonları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilecek ön izinle 2 ay sonra uçuşların başlaması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce ön inceleme raporunun tamamlanmasının ardından Nevşehirli ilgili firmaya verilen izinle, 2019'da Frig Vadisi'nin İhsaniye ilçesindeki uzantılarında 15 günlük sıcak hava balonu test uçuşları yapıldı.

Başarılı uçuşların ardından ilgili firmalar, düzenli sıcak hava balonu uçuşları için gerekli izinlerin verilmesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne müracaatta bulundu.

Frigya Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Zengin, AA muhabirine, 2019'da ilk deneme sıcak hava balonu uçuşlarını gerçekleştirdiklerini ve başarılı olduğunu söyledi.

Uçuşlarının devamı için gerekli girişimlerde bulunduklarını dile getiren Zengin, şöyle konuştu:

"Bizim için Frig Vadisi büyük ve güzel uçuş alanı. Aralık ayında gerekli izinler için başvurularımızı yaptık. Ardından da şimdi ön izin aşamasına geldik. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu'nun destekleri ile ön izin aşamamız bu ay içerisinde inşallah tamamlanmış olacak. Akabinde de asıl ruhsat aşamasının ardından yaklaşık 2 ay sonra normal uçuşlara başlayacağız."

"Uçuşlarda tamamen yerli ve milli balonlarımızı kullanacağız"

Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan da Frigya'da yaklaşık 1 buçuk yıldır sıcak hava balonu uçuşları için çalışma yaptıklarını anlattı.

Afyonkarahisar'daki yerel yöneticilerin kendilerine büyük destek verdiklerini aktaran Aydoğan, "Bu uçuşlarda tamamen yerli ve milli balonlarımızı kullanacağız. Bu da ülkemiz adına oldukça gurur vericidir." dedi.

Aydoğan, ilk etapta 2 sıcak hava balonu ile Frigya'daki Emre Gölü etrafında uçuşlara başlayacaklarını ve zamanla da balon sayılarının bölgede hızla artacağını kaydetti.

Frigya'yı Kapadokya'ya benzer bir turizm destinasyonuna dönüştürmek için sıcak hava balonlarıyla tanıtımına katkı sağlamak istediklerine değinen Aydoğan, "Afyonkarahisar, termal turizmle, yerli turistin yoğun olduğu bir şehrimiz. Sıcak hava balonları ile kentimizde yeni aktiviteler oluşturacağız. İlerleyen süreçte de Denizli Pamukkale gibi Afyonkarahisar'ın da kültür turizmi destinasyonu olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA