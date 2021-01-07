Freni boşalan meyve yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Freni boşalan meyve yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

07.01.2021 01:00 | Son Güncelleme: 07.01.2021 01:04
Freni boşalan meyve yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, freni boşalan meyve yüklü kamyonun şarampole devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, freni boşalan meyve yüklü kamyonun şarampole devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Büyük (46) yönetimindeki 66 DZ 242 plakalı meyve yüklü kamyon, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Sürücü Serkan Büyük kamyonun camından fırlarken, yolcu konumunda bulunan Suriye uyruklu Uzeyfe Kenan'ı (24) ise araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Serkan Büyük'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Uzeyfe Kenan ise sıkıştığı yerden itfaiye tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Fethiye ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Kenan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Serkan Büyük'ün cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Freni boşalan meyve yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Freni boşalan meyve yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Freni boşalan meyve yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Freni boşalan meyve yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Freni boşalan meyve yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aykut KURT

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