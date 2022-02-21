Freni boşalan kamyon istinat duvarına çarptı: 2 yaralı - Haberler
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Freni boşalan kamyon istinat duvarına çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Freni boşalan kamyon istinat duvarına çarptı: 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yokuş aşağıya indiği esnada freni boşalan kamyon, istinat duvarına çarparak durabildi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yokuş aşağıya indiği esnada freni boşalan kamyon, istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Avcı idaresindeki 41 AAE 258 plakalı kamyon, yokuş aşağı indiği esnada frenleri boşaldı. Kamyonu durduramayan Sedat Avcı, istinat duvarına çarparak durabildi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücüyü ambulansa aldı. Kamyonda sıkışan yolcu Ramazan Bayraktar ise itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 2 yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Freni boşalan kamyon istinat duvarına çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon istinat duvarına çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon istinat duvarına çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon istinat duvarına çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon istinat duvarına çarptı: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon istinat duvarına çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kocaeli, İtfaiye, Tepeköy, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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