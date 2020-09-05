Freni boşalan çöp kamyonu evin bahçesine girdi! Büyük paniğe neden olan anlar kamerada Sarıyer Belediyesine ait çöp kamyonu freninin boşalması sonucu bir sitenin duvarını yıkarak karşı taraftaki apartmanın bahçesine girerek durabildi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İstanbul Sarıyer'de freni boşalan çöp toplama aracı duvarı yıkarak bir evin bahçesine girdi. Olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Poligon Mahallesi Dereler Sokak'ta meydana gelen olayda, ilk belirlemelere göre, çöpleri almak için sokağa giren kamyonun bir anda freni boşaldı.

APARTMANIN BAHÇESİNE GİREREK DURABİLDİ

Park halindeki bazı araçlara çarpan Sarıyer Belediyesine ait çöp kamyonu, sokakta bulunan bir sitenin duvarını yıkarak karşı taraftaki bir apartmanın bahçesine girerek durabildi.

ŞOFÖR HAFİF YARALANDI

Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekibi de sevk edildi. Hafif yaralanan şoför, ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA