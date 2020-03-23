Fransız sağlık otoritesinden uyarı: Sıtma ilaçlarını çok ağır Covid-19 vakaları harcinde kullanmayın Fransız sağlık otorisinden uyarı: Sıtma ilaçlarını çok ağır Covid-19 vakaları harcinde kullanmayın

Fransa Halk Sağlığı Yüksek Konseyi, Covid-19 tedavisinde olumlu sonuç verdiği bildirilen sıtma ilacı "klorokin"in çok ağır vakalar haricinde kullanılmaması uyarısı yaptı.

Fransa'nın Marsilya Üniversite Hastanesinde yapılan testlerde sıtmayı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan klorokin ilacının koronavirüs tedavisinde etkili olduğu açıklanmıştı. Euronews.com'da Görüntüle