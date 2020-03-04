Fransız 'örümcek adam' koronavirüse dikkat çekmek için Barselona'nın en yüksek binasına tırmadı
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Fransız 'örümcek adam' koronavirüse dikkat çekmek için Barselona'nın en yüksek binasına tırmadı

Fransız "örümcek adam" olarak tanınan dünyaca ünlü dağcı Alain Robert, hızla yayılan koronavirüs salgına dikkat çekmek Barselona'nın en yüksek gökdeleni Torre Agbar'a tırmandı

04.03.2020 21:26 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:26
Fransız 'örümcek adam' koronavirüse dikkat çekmek için Barselona'nın en yüksek binasına tırmadı

Fransız "örümcek adam" olarak tanınan dünyaca ünlü dağcı , hızla yayılan koronavirüs salgına dikkat çekmek için 'nın en yüksek gökdeleni Torre Agbar'a tırmandı.


Herhangi bir koruma önlemi olmadan 38 katlı gökdelene tırmanan Robert, 144 metreyi 47 dakikada çıkıp tekrar indi. Fakat inişte İspanyol polisi, Robert'i gözaltına aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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