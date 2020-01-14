Fransız 'Örümcek Adam' emeklilik reformu karşıtı protestolara destek için tırmandı
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Fransız 'Örümcek Adam' emeklilik reformu karşıtı protestolara destek için tırmandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna karşı protestolara bir destek de Fransız "Örümcek Adam" olarak bilinen Alain Robert'den geldi.

14.01.2020 00:24 | Son Güncelleme: 14.01.2020 00:24
Fransız 'Örümcek Adam' emeklilik reformu karşıtı protestolara destek için tırmandı

Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna karşı protestolara bir destek de Fransız "" olarak bilinen 'den geldi.


Dünyanın en uzun binalarına uzanan "Örümcek Adam" bu kez Paris'in La Défense semtindeki bir gökdelene tırmandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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