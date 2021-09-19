Fransız astronot, uzayda yaptığı egzersizin görüntüsünü paylaştı - Haberler
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Fransız astronot, uzayda yaptığı egzersizin görüntüsünü paylaştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet, dün, boş zamanlarında formda kalmak için yaptığı aletli egzersizin görüntüsünü paylaştı.

? Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet, dün, boş zamanlarında formda kalmak için yaptığı aletli egzersizin görüntüsünü paylaştı.

ISS'nin astronot ekibinde bulunan Fransız astronot Thomas Pesquet, uzay istasyonunda yer çekimsiz ortamda sağlıklı kalabilmek için yaptığı egzersizden bir bölüm paylaştı. Pesquet görüntüyle birlikte paylaştığı mesajında, 'Kas geliştirme, uzaydan. Uzay egzersizi' ifadelerini kullandı.

Fransız astronot, uzayda yaptığı egzersizin görüntüsünü paylaştı

Fransız astronot, uzayda yaptığı egzersizin görüntüsünü paylaştı

Fransız astronot, uzayda yaptığı egzersizin görüntüsünü paylaştı

Fransız astronot, uzayda yaptığı egzersizin görüntüsünü paylaştı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Fransız astronot, uzayda yaptığı egzersizin görüntüsünü paylaştı - Haberler
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