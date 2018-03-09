Fransız Aşırı Sağı İsim Değiştiriyor
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ağır yenilgiye uğrayan Genel Başkan Marine Le Pen, partisinin bu hafta sonu yapılacak kongresinde, 1972 yılında babası Jean Marie Le Pen'in kurduğu partinin 46 yıllık ismini değiştirmeye hazırlanıyor.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ağır yenilgiye uğrayan Genel Başkan Marine Le Pen, partisinin bu hafta sonu yapılacak kongresinde, 1972 yılında babası Jean Marie Le Pen'in kurduğu partinin 46 yıllık ismini değiştirmeye hazırlanıyor
Kaynak: Euronews.com