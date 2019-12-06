Fransa'yı felç eden grevler: Başbakan Philippe'den reformlarda kararlılık açıklaması
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Fransa'yı felç eden grevler: Başbakan Philippe'den reformlarda kararlılık açıklaması

Fransa Başbakanı Edouard Philippe Cuma günü yaptığı açıklamada ülkenin emeklilik sisteminin reforme edilmesi konusunda kararlı oldukları söyledi ancak değişimin kademe kademe olacağını ve herkesin hakkının korunacağını vurgulayarak halktan atılan adımlara güven duymalarını istedi

06.12.2019 19:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:43
Fransa'yı felç eden grevler: Başbakan Philippe'den reformlarda kararlılık açıklaması

Fransa Başbakanı , ülkenin emeklilik sisteminin reforme edilmesi konusunda kararlı oldukları söyledi ancak değişimin kademe kademe olacağını ve herkesin hakkının korunacağını vurgulayarak halktan atılan adımlara güven duymalarını istedi.


"Sosyal diyaloğa inanıyorum, hiçbir zaman sürtüşme ve inatlaşma mantığı ile olaylara yaklaşmam" diyen Başbakan Philippe'in açıklaması perşembe günü yaşanan büyük iş bırakma eylemleri ve sokak protestoları ardından geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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