Fransa'nın Toulouse Kentinde 45 Sarı Yelekli Gözaltına Alındı

Fransa'nın Toulouse Kentinde 45 Sarı Yelekli Gözaltına Alındı

Akaryakıt fiyatları ve hayat pahalılığını protesto etmek için başlayan sarı yelekliker gösterilerinin 22. haftasında, protestoların başkenti olarak anılan Toulouse'daki gösterilerde biri polis, 21 kişinin yaralandığı; 45 kişinin de gözaltına alındığı duyuruldu.

Fransa'nın Toulouse Kentinde 45 Sarı Yelekli Gözaltına Alındı

Akaryakıt fiyatları ve hayat pahalılığını protesto etmek için başlayan sarı yelekliker gösterilerinin 22. haftasında, protestoların başkenti olarak anılan Toulouse'daki gösterilerde biri polis, 21 kişinin yaralandığı; 45 kişinin de gözaltına alındığı duyuruldu.

Fransa İçişleri Bakanlığı gösterilere ülke genelinde 31 bin kişinin katıldığını; Touluouse'daki gösterilere katılımın ise 4 bin 500 kişi olduğunu duyurdu. - Fransa

Kaynak: DHA
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