'Fransa'nın Oscarları'nı dağıtan Cesar Akademisi'nde toplu Polanski istifası

14.02.2020 14:47 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:47

'Fransa'nın Oscarları' olarak bilinen ve ülkenin en prestijli sinema ödüllerini dağıtan Cesar Akademisi'nin tüm üyeleri, hakkında tecavüz suçlaması nedeniyle mahkumiyet kararı bulunan yönetmen Roman Polanski'nin filminin birçok dalda aday gösterilmesi üzerine istifa etti.



28 Şubat'taki ödül töreninden sadece iki hafta önce gelen istifalar nedeniyle yeni bir yönetim kurulu belirlenecek. Euronews.com'da Görüntüle