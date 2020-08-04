Fransa'nın Güney Kıbrıs hamlesine KKTC'den tepki: Fransa'nın ne işi var? açıklama yapan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Fransa'nın tutumunu kabul edilemez olarak değerlendirdi.



- Lefkoşa açıklama yapan KKTC Başbakanı Ersin Tatar Fransa 'nın tutumunu kabul edilemez olarak değerlendirdi. Rum yönetiminin Fransa ile anlaşma yapmaya hakkı olmadığını ifade eden Tatar, "Kimse Doğu Akdeniz'de gerilime oynamasın. Fransa'nın Kıbrıs 'ta ne işi var?" diye sordu.- Lefkoşa Kaynak: DHA