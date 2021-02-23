Fransa'da yapımı süren Eyüp Sultan Camisi'ne ırkçı saldırı
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Fransa'da yapımı süren Eyüp Sultan Camisi'ne ırkçı saldırı

23.02.2021 11:30 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:36
Fransa'da yapımı süren Eyüp Sultan Camisi'ne ırkçı saldırı

Fransa'nın Strazburg kentinde inşaatı süren Eyüp Sultan Camisi'ne ırkçı saldırı düzenlendi.

 Fransa'nın Strazburg kentinde inşaatı süren Eyüp Sultan Camisi'ne ırkçı saldırı düzenlendi. Avrupa'nın en büyüğü olacak caminin duvarına "İslam'a hayır ülkenize dönün" yazıldı.

Fransa'daki İslam karşıtlığı sürüyor. Ülkenin Strazburg kentinde inşaatı süren Eyüp Sultan Camisi'ne ırkçı saldırı düzenlendi. Avrupa'nın en büyüğü olacak caminin duvarına "İslam'a hayır ülkenize dönün" yazıldı. İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı caminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Bu olay Fransa'nın bugün içinde bulunduğu zararlı iklimi yansıtıyor" denildi. Strazburg kentinde yapımı süren Eyüp Sultan Camisi'nin inşasının tamamlandığında Avrupa'nın en büyük camisi olacak. 15 dönüm arazi üzerinde, 3 bin kişilik mescit, konferans salonları, okul, kütüphane, öğretmenler odası, restoran ve butikler yer alacak.

"AYRILIKÇI" YASA TASARISI ULUSAL MECLİS'TE ONAYLANMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz hafta, Fransa'da Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen ve "ayrılıkçı" olarak bilinen yasa tasarısı Ulusal Meclis'te kabul edildi. Meclis'teki oylamada, tasarı 151 "hayır" oyuna karşı 347 "evet" oyuyla onaylanmış, 65 milletvekili de çekimser oy kullanmıştı.


Fransa'da yapımı süren Eyüp Sultan Camisi'ne ırkçı saldırı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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