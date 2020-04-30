Fransa'da StopCovid uygulaması tartışılıyor: Halkı uyaran bu aplikasyon nasıl çalışıyor?
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Fransa'da StopCovid uygulaması tartışılıyor: Halkı uyaran bu aplikasyon nasıl çalışıyor?

Fransa’da koronavirüs ile mücadele kapsamında geliştirilen akıllı telefon uygulaması StopCovid özel hayatın mahremiyeti açısından tartışmalara yol açıyor. Hükümet partisi LREM'den bir Avrupa milletvekili de uygulamayı 'Big Brother'e benzetti. StopCovid nasıl çalışıyor? Hangi sorunlara yol açıyor?

Fransa'da StopCovid uygulaması tartışılıyor: Halkı uyaran bu aplikasyon nasıl çalışıyor?
30.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:05

Fransa'da koronavirüs ile mücadele kapsamında geliştirilen akıllı telefon uygulaması StopCovid özel hayatın mahremiyeti açısından tartışmalara yol açıyor.

Geçen salı günü, uygulamanın mecliste onaylanması beklenirken Başbakan Edouard Philippe aplikasyonun henüz hazır olmadığını belirterek parlamento tartışmalarının ileri tarihe alındığını açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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