Fransa'da StopCovid uygulaması tartışılıyor: Halkı uyaran bu aplikasyon nasıl çalışıyor? Fransa’da koronavirüs ile mücadele kapsamında geliştirilen akıllı telefon uygulaması StopCovid özel hayatın mahremiyeti açısından tartışmalara yol açıyor. Hükümet partisi LREM'den bir Avrupa milletvekili de uygulamayı 'Big Brother'e benzetti. StopCovid nasıl çalışıyor? Hangi sorunlara yol açıyor?

Fransa'da koronavirüs ile mücadele kapsamında geliştirilen akıllı telefon uygulaması StopCovid özel hayatın mahremiyeti açısından tartışmalara yol açıyor. Geçen salı günü, uygulamanın mecliste onaylanması beklenirken Başbakan Edouard Philippe aplikasyonun henüz hazır olmadığını belirterek parlamento tartışmalarının ileri tarihe alındığını açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com