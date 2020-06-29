Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
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Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen yerel seçimlerin ikinci turunda, Cumhurbaşkanı Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi ağır yenilgi aldı.

Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
29.06.2020 00:06 | Son Güncelleme: 29.06.2020 00:21

Fransa'da yerel seçimlerin ikinci turunun kaybedeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) oldu.

Ülkede 22 Mart'ta yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen yerel seçimlerin ikinci tur oylaması sona erdi. İkinci turda 16,5 milyon seçmen yaklaşık 5 bin belediyenin yöneticilerini belirledi. İlk ve ikinci turda toplamda 34 bin 967 belediye başkanı ve yardımcıları seçildi.

Seçimde sandığa gitmeyenlerin oranı tarihi rekorla yüzde 60 olarak açıklandı. Bu oran 2014'teki yerel seçimlerde yüzde 37,87 olarak gerçekleşmişti.

ÜLKEDEKİ BÜYÜK ŞEHİRLERİ KAYBETTİ

Sandık çıkış anketlerine göre seçimin ikinci turunda, ilk turda olduğu gibi LREM ülkedeki büyük şehirleri kaybetti. Yeşiller Partisi (EELV) Lyon, Bordeaux, Strazburg, Poitiers, Besançon ve Marsilya'da seçimi kazandı. Başbakan Edouard Philippe, Le Havre'da girdiği yarışta yüzde 58,83 ile seçimi kazandı.

PARİS'TE SOSYALİST PARTİ'NİN ADAYI KAZANDI

Paris'te Sosyalist Parti'nin (PS) adayı mevcut Belediye Başkanı Anne Hidalgo, oyların yüzde 48,7'sini alarak yeniden belediye başkanı seçildi. Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı Rachida Dati, yüzde 33,8 ile ikinci sırada ve LREM'in adayı eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn yüzde 13,3 ile üçüncü sırada yer aldı.

Perpignan'da aşırı sağcı Marine Le Pen'in liderlik yaptığı Ulusal Birlik Partisinin (RN) adayı Louis Aliot, yüzde 52 oy alarak belediye başkanı seçildi.

Kaynak: AA

Manşet

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