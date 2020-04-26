Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 856'ya yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 856'ya yükseldi - Haberler
Güncel, Haber

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 856'ya yükseldi

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 856'ya yükseldi.

26.04.2020 20:36 | Son Güncelleme: 26.04.2020 20:36
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 856'ya yükseldi

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 856'ya yükseldi.

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 385 artışla 191 bin 358'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 4 bin 682'si yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 217 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

İyileşen kişi sayısı da son 24 saatte 318 artarak 44 bin 903'e çıktı.

Ölü sayısında son 5 haftaya göre düşüş yaşandı

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve bakım evlerinde 242 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 14 bin 202'ye ve yaşlı bakım evlerinde 8 bin 654'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 22 bin 856 oldu.

Yoğun bakımda bulunanların sayısı da 18 gündür düşmeye devam ediyor.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında 5 haftaya göre düşüş yaşandı.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

9 bin kişi evinde Kovid-19 nedeniyle öldü iddiası

Aile hekimleri sendikası MG Fransa Başkanı Jacques Battistoni, kamu yayıncısı France Info'ya yaptığı açıklamada, Kovid-19'dan evinde yaşamını yitirenlerin toplam ölü sayısına dahil edilmediğini belirterek, aile hekimleri ile yaptığı çalışma neticesinde ülke genelinde 9 bin kişinin evlerinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı' Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haberler
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
'Öldü' denilen Kim Jong-un'dan haber var Haberler
"Öldü" denilen Kim Jong-un'dan haber var
Garry Rodrigues, yönetime rest çekti: Dönmüyorum Haberler
Garry Rodrigues, yönetime rest çekti: Dönmüyorum
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor Haberler
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Bakan Koca, güzel haberi verdi: Son 20 gündeki en düşük sayıyı gördük Haberler
Bakan Koca, güzel haberi verdi: Son 20 gündeki en düşük sayıyı gördük
CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor
CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
'Çantamda bomba var, beni vurun' diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı
"Çantamda bomba var, beni vurun" diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu
İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı
İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi
TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi?
TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi...
Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti
Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
'Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?' anketine katılanların %48'i 'Hayır' yanıtını verdi
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketine katılanların %48'i "Hayır" yanıtını verdi
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti
Yasağı delip 'Pide almak için evden çıktık' diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı
Yasağı delip "Pide almak için evden çıktık" diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz
Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz
Başkent'te görülen 'güneş halesi' vatandaşların büyük ilgisini çekti
Başkent'te görülen "güneş halesi" vatandaşların büyük ilgisini çekti
Fransa'da 25 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi
Fransa'da 25 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Engin Altay Donald Trump Naci Bostancı Mustafa Şentop
Magazin Harun Tan Ebru Şallı Demet Akalın Rafet El Roman
Spor Mesut Özil Arda Turan Lionel Messi Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla İsveç Ambulans Galatasaray Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 856'ya yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 21:01:15. #1.14#
title