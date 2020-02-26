Fransa'da koronavirüsten 2'nci ölüm
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Fransa'da koronavirüsten 2'nci ölüm

Fransa'da 60 yaşındaki bir Fransızın Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

26.02.2020 12:47 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:47
Fransa'da koronavirüsten 2'nci ölüm

'da 60 yaşındaki bir Fransızın Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Fransa'da daha önce de bir Çinli hasta hayatını kaybetmişti.

Yerel medyadaki habere göre, Fransa Sağlık Bakanlığı, başkent Paris'teki Pitié Salpetrière Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören ve ağır semptomlara sahip 60 yaşındaki Fransız hastanın yaşamını yitirdiğini duyurdu.Vaka sayısının da 17'ye yükseldiği Fransa'da geçtiğimiz haftalarda bir Çinli hasta hayatını kaybetmişti.


Kaynak: DHA

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