Fransa'da karakolda bıçaklı saldırı
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Fransa'da karakolda bıçaklı saldırı

İhlas Haber Ajansı / Melike Yazır - Haberler | Güncel

- Fransa'da karakolda bıçaklı saldırı Fransa'nın Nantes şehri yakınlarındaki La Chapelle-sur-Erdre karakolunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 1 polis ağır şekilde yaralandı.

- Fransa'da karakolda bıçaklı saldırı

PARİS - Fransa'nın Nantes şehri yakınlarındaki La Chapelle-sur-Erdre karakolunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 1 polis ağır şekilde yaralandı. Saldırganın yakalanması sırasında da 2 asker yaralandı.

Fransa'nın Nantes şehri yakınlarındaki La Chapelle-sur-Erdre karakolunda bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırgan, kadın polisi birkaç kez bıçakladıktan sonra araçla kaçtı. Ağır şekilde yaralanan polis hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırganın yakalandığını açıklayan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin "Jandarmalar, La Chapelle-sur-Erdre'deki polis memuruna bıçakla saldırdığından şüphelenilen kişi etkisiz hale getirildi" dedi.

Yakalanması sırasında da yaşanan arbedede saldırgan ve 2 asker yaralandı.

Fransa'da karakolda bıçaklı saldırı
Fransa'da karakolda bıçaklı saldırı
Fransa'da karakolda bıçaklı saldırı
Fransa'da karakolda bıçaklı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Melike Yazır

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