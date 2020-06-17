Paris'te insanlık ayıbı! "Astımım var" diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar Fransa'nın başkenti Paris'te sağlık çalışanlarının düzenlediği protestolarda "Astımım var" diyen bir hemşirenin sözlerine aldırış etmeyen polis, talihsiz kadının sırtına basıp ters kelepçe taktı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Fransa'da sağlık çalışanları, çalışma koşullarını protesto etmek için ülke genelinde gösteriler düzenlerken, başkent Paris'te olaylar çıktı. Sağlıkçılar ile polisler arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Bir hemşirenin gözaltına alındığı anlar büyük tepki çekti. Polisler, 50 yaşındaki hemşirenin "Lütfen astımım var" yakarışına aldırış etmediler; yerde sürükleyip, sırtına dizleriyle bastırıp, ters kelepçe taktılar.

YERDE SÜRÜKLENDİ

Cep telefonu kameralarına yansıyan bir görüntü, polisin sert müdahalesini gözler önüne serdi. Beyaz önlük giyen bir hemşire gözaltına alınmak istendi. Müdaheleye direnen kadın, polisler tarafından yerde sürüklendi.

MACRON VE HÜKÜMET KARŞITI PANKART TAŞIDILAR

Öte yandan göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı. Sağlık çalışanları, 1 yıldan fazla süredir hastanelerde imkanların yetersizliği ve kötü çalışma koşulları nedeniyle hükümetten acil eylem planı bekliyor. Ülkede, salgında hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde görev yapan sağlık çalışanları maske, test ve imkanların yetersizliği nedeniyle hükümete tepki göstermişti.