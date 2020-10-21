Fransa'da iki kadın, "Pis Araplar" diyerek Müslüman kadınlara bıçakla saldırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'da iki kadın, "Pis Araplar" diyerek Müslüman kadınlara bıçakla saldırdı

21.10.2020 21:33 | Son Güncelleme: 21.10.2020 21:37
Fransa'da iki kadın,

Fransa'da iki Müslüman kadın, Eyfel kulesi yakınlarında 2 kadın tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Görgü tanıkları, olay sırasında Cezayir uyruklu Müslüman kadınlara saldıran ırkçı saldırganların "Pis Araplar" diye bağırdığını aktardı.

Fransız polisi ırkçı saldırı suçlamasıyla iki kadın şüpheliyi tutukladı.

İsimleri açıklanmayan saldırganlar, şehir savcısı tarafından "Avrupalı beyaz kadınlar" olarak tanımlandı ve cinayete teşebbüsle suçlandıkları belirtildi. Altı kez bıçaklanan kurbanlardan birinin akciğerlerinde yaralanma olurken, diğer kurban da elinden ameliyat edildi.

Olayın görgü tanıkları saldırganların "Pis Araplar" ve "Kendi ülkenize geri dönün" diye bağırdığını belirtti.

Olay yerinden iki dükkan çalışanı yaralılara müdahale ettiğini bildirerek, polis gelene kadar saldırganlardan birinin kaçmasına engel oldu. Ardından ikinci şüpheli de tutuklandı.

Saldırı, Pazar gecesi bir öğretmenin kafası kesilerek öldürülmesinin ardından gerçekleşti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Sergey Lavrov Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sevim Emre Sinan Akçıl Hakan Taşıyan Caner Cindoruk
Spor Babel Okan Buruk Şenol Güneş Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Daha Fazla Rus Milli Başakşehir Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da iki kadın, "Pis Araplar" diyerek Müslüman kadınlara bıçakla saldırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 21:36:51. #1.14#
title