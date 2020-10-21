Fransa'da iki kadın, "Pis Araplar" diyerek Müslüman kadınlara bıçakla saldırdı

Fransa'da iki Müslüman kadın, Eyfel kulesi yakınlarında 2 kadın tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Görgü tanıkları, olay sırasında Cezayir uyruklu Müslüman kadınlara saldıran ırkçı saldırganların "Pis Araplar" diye bağırdığını aktardı.

Fransız polisi ırkçı saldırı suçlamasıyla iki kadın şüpheliyi tutukladı.

İsimleri açıklanmayan saldırganlar, şehir savcısı tarafından "Avrupalı beyaz kadınlar" olarak tanımlandı ve cinayete teşebbüsle suçlandıkları belirtildi. Altı kez bıçaklanan kurbanlardan birinin akciğerlerinde yaralanma olurken, diğer kurban da elinden ameliyat edildi.

Olayın görgü tanıkları saldırganların "Pis Araplar" ve "Kendi ülkenize geri dönün" diye bağırdığını belirtti.

Olay yerinden iki dükkan çalışanı yaralılara müdahale ettiğini bildirerek, polis gelene kadar saldırganlardan birinin kaçmasına engel oldu. Ardından ikinci şüpheli de tutuklandı.

Saldırı, Pazar gecesi bir öğretmenin kafası kesilerek öldürülmesinin ardından gerçekleşti.