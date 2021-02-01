Fransa'da içinde kesik insan kafası olan bir kutu sokağa fırlatıldı

Fransız polisi, içinde kesik insan kafası bulunan kutunun bir evin penceresinden atıldığı ihbarı sonrası harekete geçti. İhbarın alındığı bölgeye giden ekipler, cinayeti eski bir deniz askerinin işlediğini ve öldürdüğü kişinin ise şüphelinin evine aldığı evsizlerden biri olduğunu tespit etti.

Fransa'nın güneyinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ülkenin Akdeniz kıyısında bulunan liman kenti Toulon'da, polis ekipleri, içinde kesik insan kafası bulunan kutunun üçüncü kattaki bir evin penceresinden sokağa atıldığı ihbarını aldı.

BÖLGE KORDONA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, SWAT timi ve asker sevk edildi. Polisin kordona aldığı bölgede, askerlerin güvenliği sağlamak için çevredeki apartmanlara girdiği kaydedildi. Güvenlik önlemleri sonrası ekipler tarafından yapılan operasyon kapsamında, cinayeti işlediği tespit edilen eski deniz askeri gözaltına alındı.

EVİNE ALDIĞI EVSİZLERDEN BİRİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Ekiplerin yaptığı ilk inceleme sonrası cinayetin 45 yaşındaki eski bir deniz askeri olan bir kişi tarafından işlendiği ve öldürdüğü kişinin de evine aldığı iki evsizden biri olduğu tespit edildi. İddiaya göre eşiyle boşanma aşamasında olan adamın, psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilirken, kesik insan kafasına ait henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

TARİH ÖĞRETMENİ CİNAYETİNİ HATIRLATTI

Fransa'da infial yaratan olay sonrası akıllara geçtiğimiz yıl yaşanan bir başka cinayet geldi. Ülkede tarih öğretmeni olarak görev yapan bir kişinin kafası kesilmiş, cinayet terör saldırısı olarak kayıtlara geçmişti.