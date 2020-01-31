Fransa'da 'hayvan pornosu'nun cezalandırılması gündemde: Her ay 1,5 milyondan fazla film izleniyor
Fransa’da hayvan pornosunun giderek artmasıyla, hayvanlara yönelik cinsel istismar suçuna karşı yasanın katılaştırılması gündemde. Ülkede her ay 1,5 milyondan fazla hayvan porno içerikli video izleniyor. 10 binden fazla kişi de "hayvanlarla cinsel ilişki" ilanı içeren sitelere giriyor
31.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 31.01.2020 14:52
Fransa'da hayvan pornosu yayınlayan sitelerin giderek artmasıyla, hayvanlara yönelik cinsel istismar suçuyla mücadele yasasının katılaştırılması gündemde.
İktidar partisi İlerleyen Cumhuriyet milletvekili Dimitri Houbron toplumda "tabu olan ama bir o kadar da ciddi" olan bu soruna karşı daha sert yasal düzenlemelerin gerektiğine dikkat çekiyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com