Fransa'da Ekonomi Bakanı Le Maire, koronavirüse yakalandı Son 24 saatte 13 bin 215 kişinin virüs kaptığı Fransa'da Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de yeni tip koronavirüse yakalandı.

Le Maire, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti. Sağlık düzenlemelerine uyarak kendini evinde karantinaya aldığını aktaran Le Maire, semptom göstermediğini kaydetti.

Le Maire, karantinada kalacağı 7 gün boyunca evden çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

EN YÜKSEK VAKA SAYISI BUGÜN KALDIRILDI

Fransa'da son 24 saatte 13 bin 215 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti. Ülkede son 7 günde Kovid-19 nedeniyle 3 bin 626 kişinin hastanede tedavisi sürüyor ve bunlardan 571'i yoğun bakımda yatıyor. Ülkede şu ana kadar 428 bin 696 kişiye virüs bulaştı.