Fransa'da Bütün Katedrallerin Çanları Notre-Dame İçin Çalacak
Fransa’nın başkenti Paris'in en önemli simgelerinden Notre-Dame Katedrali'nde yangının çıktığı saatte, destek için ülkenin bütün katedrallerinde çanlar Notre-Dame çalacak. Aynı saatte, Londra'nın ünlü katedrali Westminster Abbey'de de çanların çalacağını açıklandı
Fransa'nın başkenti Paris'in en önemli simgelerinden Notre-Dame Katedrali'nde yangının çıktığı saatte, destek için ülkenin bütün katedrallerinde çanlar Notre-Dame için çalacak.
Fransa Piskoposlar Konferansı resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda, Çarşamba günü saat 18: 50'de Fransa'daki katedrallerin çanlarının "Notre-Dame için çalacağını" duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com