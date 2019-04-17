Fransa'da Bütün Katedrallerin Çanları Notre-Dame İçin Çalacak

Fransa'da Bütün Katedrallerin Çanları Notre-Dame İçin Çalacak

Fransa’nın başkenti Paris'in en önemli simgelerinden Notre-Dame Katedrali'nde yangının çıktığı saatte, destek için ülkenin bütün katedrallerinde çanlar Notre-Dame çalacak. Aynı saatte, Londra'nın ünlü katedrali Westminster Abbey'de de çanların çalacağını açıklandı

Fransa'da Bütün Katedrallerin Çanları Notre-Dame İçin Çalacak

Fransa'nın başkenti Paris'in en önemli simgelerinden Notre-Dame Katedrali'nde yangının çıktığı saatte, destek için ülkenin bütün katedrallerinde çanlar Notre-Dame için çalacak.

Fransa Piskoposlar Konferansı resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda, Çarşamba günü saat 18: 50'de Fransa'daki katedrallerin çanlarının "Notre-Dame için çalacağını" duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et