Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gittiği bölgede tutuklandı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçim kampanyası için gittiği Drome bölgesinde bir kişi tarafından tokatlandı. "Kahrolsun Macron" diye bağıran adama korumalar müdahale etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçim kampanyası için Drome bölgesini ziyaret etti. Korumaları eşliğinde yürüyen Emmanuel Macron, selamlaşmak için kendisini bekleyenlerin yanına ilerledi.
NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
O sırada bariyer arkasında duran bir şahıs "Kahrolsun Macron" diyerek tokat attı. Macron, tepki karşısında neye uğradığını şaşırırken; saldırgana ise korumaları müdahale etti. Korumaların müdahale ettiği olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.