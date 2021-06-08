Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gittiği bölgede tutuklandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçim kampanyası için gittiği Drome bölgesinde bir kişi tarafından tokatlandı. "Kahrolsun Macron" diye bağıran adama korumalar müdahale etti.