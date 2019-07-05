Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan geri adım: Basın odası Ellysee'den taşınmayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan geri adım: Basın odası Ellysee'den taşınmayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Cumhurbaşkanlığı Sarayı Ellysee'deki basın mensuplarına ayrılan salonunun taşınması kararından vazgeçti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan geri adım: Basın odası Ellysee'den taşınmayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Cumhurbaşkanlığı Sarayı Ellysee'deki basın mensuplarına ayrılan salonunun taşınması kararından vazgeçti.

Geçen sene salonun yetersiz olmasını sebep gösteren cumhurbaşkanı, medya mensuplarını Ellysee Sarayı'nın dışında bir yerde ağırlayacaklarını açıklamıştı. Karar, Fransız medyasının ve basın sendikalarının tepkisini çekmiş, Macron basın özürlüğü ve şeffaflığına darbe indirmekle suçlanmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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