Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurta atan 19 yaşındaki genç akıl hastanesine kaldırıldı - Haberler
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurta atan 19 yaşındaki genç akıl hastanesine kaldırıldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

8 Haziran'da Tain-l'Hermitage kasabasına gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yüzüne tokat giyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün katıldığı bir fuarda bu kez yumurtalı saldırıya uğradı. 19 yaşındaki bir öğrencinin fırlattığı yumurta Macron'un omzundan kırılmadan geçerken, yumurtayı fırlatan genç psikiyatrik değerlendirme sonrası akıl hastanesine kaldırıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yumurta atan 19 yaşındaki öğrenci akıl hastanesine kaldırıldı. Independent'in haberine göre savcılar yaptığı açıklamada, Macron'a yumurta fırlatan 19 yaşındaki öğrencinin psikiyatrik bir değerlendirmeye tabi tutulduğunu ve muayeneden sonra bir akıl hastanesine kaldırıldığını duyurdu.

YUMURTA MACRON'UN OMZUNDAN KIRILMADAN GEÇMİŞTİ

Dün Lyon'daki uluslararası bir gıda fuarına katılan Macron'a fırlatılan yumurta omzundan kırılmadan geçmişti. Lyon savcıları, yumurtayı atan gencin gözaltına alındığını ve ''kamu yetkilisi konumundaki bir kişiye saldırı'' suçundan soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

YÜZÜNE TOKAT DA YEMİŞTİ

Macron, Haziran ayında benzer bir olayda yüzüne tokat yemişti. Macron, diğer Fransız cumhurbaşkanları gibi, özellikle Nisan ayında Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için kampanyalar ısınırken, halkla bir araya gelmekten hoşlanıyor. Macron henüz adaylığını açıklamadı, ancak açıklaması bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurta atan 19 yaşındaki genç akıl hastanesine kaldırıldı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı! O anlar kamerada

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı! O anlar kamerada
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Haber: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurta atan 19 yaşındaki genç akıl hastanesine kaldırıldı - Haberler
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