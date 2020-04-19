Fransa Başbakanı Philippe'den Covid-19 açıklaması: Yavaş ama emin adımlarla iyileşme kaydediyoruz
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Covid-19 salgından önceki gündelik hayata dönmek için uzun süre beklenmesi gerektiğini söyledi
19.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 19.04.2020 22:24
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkedeki koronavirüs salgınının son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "yavaş ama emin adımlarla" iyileşme kaydedildiğini söyledi.
Sağlık Bakanı Olivier Veran ile salgına ilişkin yaklaşık 2,5 saat süren basın toplantısı düzenleyen Philippe, krizin sona ermediği konusunda uyarıda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com