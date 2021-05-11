- Fransa Başbakanı Castex, öldürülen polis memurunun anma törenine katıldı
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- Fransa Başbakanı Castex, öldürülen polis memurunun anma törenine katıldı

İhlas Haber Ajansı / MELİKE YAZIR - Haberler | Politika

- Fransa Başbakanı Castex, öldürülen polis memurunun anma törenine katıldı Fransa Başbakanı Jean Castex, geçtiğimiz hafta Avignon şehrinde uyuşturucu kaçakçılarına düzenlenen operasyon sırasında vurularak öldürülen polis memuru Eric Masson'un anma törenine başkanlık etti.

- Fransa Başbakanı Castex, öldürülen polis memurunun anma törenine katıldı

PARİS - Fransa Başbakanı Jean Castex, geçtiğimiz hafta Avignon şehrinde uyuşturucu kaçakçılarına düzenlenen operasyon sırasında vurularak öldürülen polis memuru Eric Masson'un anma törenine başkanlık etti.

Fransa'nın güneyinde bulunan Avignon kentinde 5 Mayıs'ta uyuşturucu kaçakçılığına karşı düzenlenen operasyon sırasında 36 yaşındaki polis memuru Eric Masson vurularak öldürülmüştü. Masson için bugün Fransa Başbakanı Jean Castex başkanlığında Avignon Valiliği bahçesinde anma töreni düzenlendi. Törene Başbakan Castex'in yanı sıra İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti de katıldı.

Castex'in tören sırasında Masson'a Fransa'nın en yüksek dereceli sivil nişanı olan Şeref Nişanı'nı vermesinin ardından Masson'un anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

"Kimse adını ve cesaretini unutmayacak"

Tören sırasında açıklama yapan Castex, "Eric polisi ailesi olarak görüyordu. Masson ailesi cesaret ve haysiyetle polis üniformasını giyiyor. Korkunun taraf değiştirmesi söz konusu olamaz. Kimse adını ve cesaretini unutmayacak" dedi.

Musson'u öldürdüğünden şüphelenilen 1 kişi gözaltına alındı

Geçtiğimiz pazar günü, Remoulins otoyol gişesinde 19 ve 20 yaşlarında iki şüpheli gözaltına alınmış, gözaltına alınan iki kişiden birinin Masson'u vurarak öldüren zanlı olduğuna inanılıyor. Aynı gün ayrıca, 3 binden fazla kişi Masson'un görevli olduğu Avignon karakolunun önünde toplanarak Masson'u anmıştı.

- Fransa Başbakanı Castex, öldürülen polis memurunun anma törenine katıldı
- Fransa Başbakanı Castex, öldürülen polis memurunun anma törenine katıldı
- Fransa Başbakanı Castex, öldürülen polis memurunun anma törenine katıldı
- Fransa Başbakanı Castex, öldürülen polis memurunun anma törenine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE YAZIR

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