Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD: "Suriye'deki seçimler özgür ve adil olmayacak"
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Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD: "Suriye'deki seçimler özgür ve adil olmayacak"

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD: 'Suriye'deki seçimler özgür ve adil olmayacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya Dışişleri Bakanları, Suriye'de yarın yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesi yayınladıkları ortak açıklamada, seçimlerin "özgür ve adil" olmayacağını belirtti.

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya Dışişleri Bakanları, Suriye'de yarın yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesi yayınladıkları ortak açıklamada, seçimlerin "özgür ve adil" olmayacağını belirtti.

Suriye'de yarın yapılacak devlet başkanlığı seçimleri ile ilgili ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab tarafından ortak bir açıklama yayınlandı. Dışişleri bakanları, Suriye'deki seçimlerin "özgür ve adil" olmayacağını belirterek, seçimlerin Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi altında en yüksek uluslararası şeffaflık ve hesap verebilirlik standartlarına göre düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Ortak açıklamada, "Biz, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD Dışişleri Bakanları olarak, Suriye'nin 26 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ne özgür ne de adil olacağını açıkça belirtmek istiyoruz. Esad rejiminin BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında açıklanan çerçevenin dışında bir seçim yapma kararını kınıyoruz. Seçim sürecini gayri meşru olarak kınayan sivil toplum kuruluşlarını ve Suriyeli muhalefeti ve tüm Suriyelileri destekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

"HİLELİ SEÇİM"

Açıklamada, "Bir seçimin güvenilir olabilmesi için ülke içinde yerinden edilmiş Suriyeliler, mülteciler ve diaspora üyeleri de dahil olmak üzere tüm Suriyelilerin güvenli ve tarafsız bir ortamda seçime katılmalarına izin verilmelidir. Bu unsurlar olmadan, bu hileli seçim siyasi bir çözüme doğru ilerleyemez" denildi.

Bakanlar ortak açıklamada uluslararası topluma, Esad rejiminin ağır insan hakları ihlallerini sona erdirmeden ve BM'nin siyasi etiklerini benimsemeden meşruiyetini yeniden kazanma girişimini kesin olarak reddetmeye yönelik çağrıda bulundu.

BAKANLARDAN BM SURİYE TEMSİLCİSİNE DESTEK

Bakanlar ayrıca, özgür ve adil seçimlerde oy kullanma hakkı da dahil olmak üzere tüm Suriyelilerin gelecekteki refahının ve haklarının korunması için BM Suriye Temsilcisine siyasi çözümü teşvik edebilmesine yönelik desteklerini dile getirdi.

Yaklaşık 10 yılı aşkın süredir Suriye'deki savaştan ve kaostan kaçan Suriyelilerin seçimlerde aday olabilmesi için son 10 yıl içinde Suriye'de yaşamış olması gerekiyor. Suriye'de 2000 yılından bu yana iktidarda olan Devlet Başkanı Beşar Esad, 2014 seçimlerinde oyların yüzde 88,7'sini alarak yeniden devlet başkanı seçilmişti.

(Aylin Karadeniz/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'den ortak Suriye seçimi açıklaması: Özgür ve adil olmayacak
ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'den ortak Suriye seçimi açıklaması: Özgür ve adil olmayacak

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