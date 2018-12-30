Fransa'da Sarı Yelekliler'den Medyaya Tepki: İşbirlikçi Gazeteciler

Fransa'da Sarı Yelekliler'in eylemleri 7. haftasında, göstericilerin hedefinde basın ve medya kuruluşları vardı. Le Parisien gazetesi yakınlarında araçların ateşe verilmesi, eylemi gerçekleştirenlerin Sarı Yelekliler olabileceğini düşündürürken, yetkililer sorumluları henüz bulamadı…

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Kaynak: Youtube