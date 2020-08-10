Fragmanda evlilik gerçek hayatta ayrılık ÖZEL HABER... Yakında seyircisiyle buluşacak 'İyi Günde Kötü Günde' dizisinin tanıtımındaki Ozan Dolunay ile evlilik hazırlığı yaptığı sahnesi sosyal medyayı sallayan Yasemin Allen'in gerçek hayatta ise ayrıldığı ortaya çıktı. İşte www.snobmagazin.com'un ulaştığı özel detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Yasemin& ;Allen 3 yıllık sevgilisi Jonny Grant ile geçen hafta ilişkisini bitirdiği öğrenildi. Allen, artık tamamen Türkiye'deki dizi ve diğer projelere konsantre olacakmış.& ; Kaynak: Snob Magazin