Fragmanda evlilik gerçek hayatta ayrılık
ÖZEL HABER... Yakında seyircisiyle buluşacak 'İyi Günde Kötü Günde' dizisinin tanıtımındaki Ozan Dolunay ile evlilik hazırlığı yaptığı sahnesi sosyal medyayı sallayan Yasemin Allen'in gerçek hayatta ise ayrıldığı ortaya çıktı. İşte www.snobmagazin.com'un ulaştığı özel detaylar...
10.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:40
Snob Magazin'in özel haberine göre; Yasemin& ;Allen 3 yıllık sevgilisi Jonny Grant ile geçen hafta ilişkisini bitirdiği öğrenildi. Allen, artık tamamen Türkiye'deki dizi ve diğer projelere konsantre olacakmış.& ;
Kaynak: Snob Magazin