(FPV Drone) Ankara'nın zirvedeki güzelliği Alicin Kültürel Jeositi

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Alicin Kültürel Jeositi'nin FPV drone ile çekilen görüntüleri ANKARA - Ankara'ya 90 km uzaklıkta bulunan, Kızılcahamam ilçesine bağlı Alicin Kültürel Jeositi, dereleri, mağaraları ve manastırı ile her mevsim ilgi çekiyor.