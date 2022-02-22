(FPV Drone) Ankara'nın zirvedeki güzelliği Alicin Kültürel Jeositi - Haberler
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(FPV Drone) Ankara'nın zirvedeki güzelliği Alicin Kültürel Jeositi

AA, Emin Sansar - Güncel
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Alicin Kültürel Jeositi'nin FPV drone ile çekilen görüntüleri ANKARA - Ankara'ya 90 km uzaklıkta bulunan, Kızılcahamam ilçesine bağlı Alicin Kültürel Jeositi, dereleri, mağaraları ve manastırı ile her mevsim ilgi çekiyor.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Alicin Kültürel Jeositi'nin FPV drone ile çekilen görüntüleri ANKARA - Ankara'ya 90 km uzaklıkta bulunan, Kızılcahamam ilçesine bağlı Alicin Kültürel Jeositi, dereleri, mağaraları ve manastırı ile her mevsim ilgi çekiyor.

(FPV Drone) Ankara'nın zirvedeki güzelliği Alicin Kültürel Jeositi

(FPV Drone) Ankara'nın zirvedeki güzelliği Alicin Kültürel Jeositi

(FPV Drone) Ankara'nın zirvedeki güzelliği Alicin Kültürel Jeositi

AA / Emin Sansar - Güncel

Kızılcahamam, Ankara, Drone, Güncel, Haberler

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