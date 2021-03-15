FOX TV Yasak Elma 102. bölüm tek parça izle! Yasak Elma 103. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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FOX TV Yasak Elma 102. bölüm tek parça izle! Yasak Elma 103. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

15.03.2021 23:37 | Son Güncelleme: 15.03.2021 23:41
FOX TV Yasak Elma 102. bölüm tek parça izle! Yasak Elma 103. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

FOX TV Yasak Elma 102. bölüm tek parça izle! Yasak Elma 103. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elam Şahika kim? Yasak Elma Ender! Yasak Elma son bölüm izle!

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam gibi oyuncuların yer aldığı FOX TV Yasak Elma 102. bölüm tek parça izle!Yasak Elma 103. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender'in ve Yıldız'ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika'ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit'i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit'le evlilik hazırlıkları içindedir. Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız'ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir. Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız'ın yanına gider. Ender başına gelenleri Yıldız'a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı verirler.

YASAK ELMA 103. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Pazartesi günleri FOX ekranlarında yayınlanan Yasak Elma 103. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yasak Elma 102. bölümü özeti haberimizde yer almaktadır.

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