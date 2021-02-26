FOX TV Mucize Doktor 51. bölüm izle! Mucize Doktor son bölüm full HD izle! Mucize Doktor son bölümde neler oldu? Mucize Doktor fragman yayınlandı mı?

Başrolünü Taner Ölmez'in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel ve Merve Bulut gibi birbirinden başarılı oyuncuları da barındıran "Mucize Doktor" her Perşembe FOX TV'de yer alıyor! Mucize Doktor bu akşam 51. bölümüyle ekranlara geldi! Mucize Doktor son bölümü izlemek aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz! FOX TV Mucize Doktor 51. bölüm izleme linki! Mucize Doktor son bölüm full HD izle! Mucize Doktor son bölümde neler oldu? Mucize Doktor yeni bölüm fragman yayınlandı mı?

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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, Adil Hoca'sını kaybettiği için ölümüne mutsuz ama Nazlı'yla tekrar bir araya geldikleri için de bir o kadar mutludur ve bu iki zıt duygu arasında bocalamaktadır. Diğer taraftan Ali ve Nazlı'nın barıştıklarını öğrenen Ezo, annesinin de bastırmasıyla, Ali'yle ilgili kendi yüreğini arar. Aynısını Tanju'yla süratle yakınlaşan Beliz'le ilgili Ferman da yapar. Ama sonunda yüreklerinin derininde gizli olanlar herkesi çok şaşırtacak ve Berhayat Kozoğlu Hastanesi bir kez daha büyük hesaplaşmalara şahit olacaktır.