Masumiyet 1. bölüm izleme linki! FOX TV Masumiyet 2. yeni bölüm fragmanı! Masumiyet ilk bölüm izle! Masumiyet konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Masumiyet" dizisi, bu akşam FOX izleyicisiyle buluştu! İzleyiciler dizinin hem oyuncu kadrosunu hem de konusunu ilk bölümden ilgiyle karşıladı!

FOX TV MASUMİYET 1. İLK BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

MASUMİYET 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sıradan bir annenin sıradan hayatı, kızının şiddet kurbanı olmasıyla bir gecede değişir ve doğrunun yanlışa, gerçeğin yalana karıştığı bir sürek avı başlar.

24 Şubat gecesi, İstanbul'da öldü sanılarak yol kenarına atılmış bir genç kız bulunur. Öldüresiye dövülmüş genç kız, o gün doğum günü olan 19 yaşındaki Ela Yüksel'dir. Kızının doğum günü, hayatının en acı gününe dönüşen Ela'nın annesi Bahar, tanınmış iş insanı İlker Ilgaz'ı işaret eder. Acılı annenin hedefinde olan İlker, aile dostları Harun Orhun'un kızı İrem'le nikah masasına oturmak üzeredir. Kızı için adalet isteyen annenin zorlu yolculuğu başlarken Bahar'ın karşısına bir başka anne; İlker'in annesi Hale Ilgaz çıkar. İrem'in babası Harun ise, iki ateş arasında kalırken tarafını seçmek zorundadır. Bahar'ın suçlamalarıyla birlikte, Ela ve İlker'in, yalanların ve İrem'in gölgesinde yaşadıkları yasak aşk, mercek altına alınır. Korkunç şiddet olayının altından çıkan kanlı aşk üçgeni, üç ailenin de hayatını kökünden değiştirecektir.

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide; Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

MASUMİYET OYUNCULARI KİMLERDİR?

İddialı oyuncu kadrosu ve senaryosuyla kendinden söz ettiren dizinin kadrosunda Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır'ın yanı sıra; İlayda Alişan, Serkay Tütüncü, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Gidişoğlu, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu, Adin Külçe, Almina Günaydın, Sevgi Temel ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler de yer alıyor!