FOX TV Masumiyet 4. bölüm tek parça full izle! Masumiyet 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sevilen dizi FOX TV Masumiyet 4. bölüm tek parça full izle! Masumiyet 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumiyet son bölüm izle!

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlker'in şok ziyareti, bazı sorulara cevap olup, acımasız yalanların sonunu getirirken yeni bir acımasızlığın fitilini ateşler. Ela'nın yanında Bahar'a yakalanan İlker, savunmasında reddettiği ilişkiyi kabul etmek zorunda kalır. Fakat İlker'in açıklaması, Ela'nın gururunu bir kez daha kırar. O güne dek sadece kızı için adalet arayışında olan Bahar, madalyonun diğer yüzüyle; Ilgazlar'ın profesyonelce yürüttüğü algı operasyonuyla karşı karşıya kalır. Operasyonun, bir diğer kurbanı ise İrem'dir. İrem'le ilgili ortaya çıkan şok delil, duruşmanın bile seyrini değiştirirken Harun, Hale ve Bahar arasında kartlar yeniden dağıtılır. Harun ve Bahar, kızları için işbirliği yapmak zorundadır. Okların İrem'i göstermesi, İlker ve Ela arasındaki dengeyi sarsar. Ela, kafasındaki karışıklıktan kurtulmanın bir yolunu bulur ve gerçeklere doğru kimsenin beklemediği büyük bir adım atar. Üzerindeki büyük baskıyı ve İlker'in kendisinden uzaklaşmasını kaldıramayan İrem'in attığı adım ise Ela'nınkinden çok daha büyük olur. Gerçeğin yıkıcı etkisi hayatları bir kez daha değiştirecektir.

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

MASUMİYET 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

FOX ekranlarının yeni ve iddialı yapım Masumiyet 4. bölüm ile 17 Mart Çarşamba günü ekrana geldi. Masumiyet 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

MASUMİYET 4. BÖLÜM FULL İZLE