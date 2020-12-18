Fox TV frekans bilgileri! Fox TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? Fox TV canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki Fox TV'nin frekans bilgileri nedir? Fox TV polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? Fox TV canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki Fox TV frekansı kaçtır? Fox TV frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

FOX TV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12329

Polarizasyon : H(Yatay)

Sembol Oranı : 6666

FEC : 2/3

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Fox TV kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

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