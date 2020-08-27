FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
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FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak

Sürpriz bir şekilde FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül 2020 tarihinde son kez ekrana çıkarak görevi Selçuk Tepeli'ye teslim edecek.

27.08.2020 15:38 | Son Güncelleme: 27.08.2020 15:47

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın kanalla yollarını sürpriz bir şekilde ayırması gündeme bomba gibi düşmüştü. Olayın yankıları sürerken Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu bugünkü yazısında Fatih Portakal'ın 7 Eylül 2020 tarihinde FOX TV ana habere çıkacağını belirterek "Görevi Selçuk Tepeli'ye devredecek" ifadelerini kullandı.

İşte yazıdaki ilgili kısım;

FOX TV Haber Koordinatörü değerli kardeşim Doğan Şentürk ile dün uzun uzun konuştum.

Önce şunu vurgulayayım. Fatih Portakal ile Selçuk Tepeli, 7 Eylül 2020 tarihinde FOX TV ana habere beraber çıkacaklar ve devir teslim yapacaklar. İsmail Küçükkaya da, 7 Eylül'de Çalar Saat canlı yayınına başlayacak…

O akşam Fatih kardeşimin ağzından ayrılışının perde arkasını dinleyeceksiniz. Pazartesi sabahından itibaren de FOX TV'de yeni yayın döneminin tanıtım klibi de yayınlanacak.

"Sormaya, sorgulamaya ve saklamamaya devam" ana sloganı ile FOX TV haber ekibinin bugüne kadar ödül alan haberlerinden kesitler klipte yer alacak. Verilecek mesaj ise çok açık ve net: "Özgür habercilik anlayışına devam…"

FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
Haber Yorumları (24)
HARBİ61: Türkiye''nin başka gündemi yokmu her saat başı aynı konu kardeşim. . Çok mu önemli malum şahsiyetin ne yapacağı.
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BAKIYORUM: Gidişi olur dönüşü olmaz inşallah bu yalan makinası kindarin
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ALP: ANCA GİDERSİN :)
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