Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi Fox TV'de Fatih Portakal'ın istifa etmesinin ardından yerine geçecek isim merak konusu oldu. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Fatih Portakal'ın yerine ana haber bültenini artık Selçuk Tepeli'nin sunacağını açıkladı.

Fox TV'den istifa eden başarılı haber spikeri Fatih Portakal'ın yerine geçecek isim Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli oldu. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'le yaptığı görüşmeyi Twitter hesabından paylaştı. Tolga Işık, paylaşımında, "Az önce Fox Haber'in başarılı Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'le konuştum, "Fatih Portakal'ın yerine ana haber bültenini artık Selçuk Tepeli sunacak" ifadelerini kullandı. Selçuk Tepeli SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni olan Tepeli, 1974 İstanbul doğumlu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Selçuk Tepeli, IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı. Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliğini yapan Selçuk Tepeli; Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü. Habertürk TV'de Ceyda Karan'la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulundu. Selçuk Tepeli 2020 yılı ocak ayında Habertürk'ten istifa etmişti.