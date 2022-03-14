Fox TV canlı yayın izle! FOX İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat Bugün izle!

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İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT NE ZAMAN?

İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat, yeni bölümleriyle canlı olarak hafta içi her gün saat 08.00'da FOX TV'de ekrana geliyor.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA SUNUYOR

İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programı İsmail Küçükkaya'nın sunumuyla ekrana geliyor.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İsmail Küçükkaya 20 Ocak 1972, Simav doğumlu, Türk gazeteci, haber sunucusu ve yazardır.

Kaç yaşında: 49 yaşında

Nereli: Simav

İsmail Küçükkaya, 20 Ocak 1972'de Yunus ve Halise Küçükkaya'nın oğlu olarak Kütahya'nın Simav ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Simav'da tamamladı, ardından 1993'te Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. 2002'de ilk eşinden ayrılan Küçükkaya, 10 Temmuz 2016'da Öğretmen Eda Demirci ile evlendi. Ocak 2020'de, Küçükkaya ve Demirci anlaşmalı olarak boşandılar.

Hafta içi her sabah saat 08.00'da FOX TV'de Eylül 2013'den beri "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" programını sunmaktadır. 2019 İstanbul ara yerel seçimi öncesinde İstanbul 2019 Seçim Özel yayınının moderatörlüğünü yaptı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI YAYIN İZLE!

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