FOX TV Çalar Saat'te okunan şarkılar nelerdir? Mavi Liman, Karlı Kayın Ormanında, Lüküs Hayat şarkı sözü nedir?

FOX TV Çalar Saat'te okunan şarkılar nelerdir? Mavi Liman, Karlı Kayın Ormanında, Lüküs Hayat şarkı sözü nedir? Mavi Liman sözleri nelerdir? Karlı Kayın Ormanında şarkı sözleri nelerdir? Lüküs Hayat şarkı sözleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

FOX TV ÇALAR SAAT'TE OKUNAN ŞARKILAR NELERDİR?

MAVİ LİMAN ŞARKI SÖZLERİ

Çok yorgunum, beni bekleme kaptan.

Seyir defterini başkası yazsın.

Çınarlı, kubbeli, mavi bir liman.

Beni o limana çıkaramazsın...

Nazım Hikmet Ran

KARLI KAYIN ORMANINDA ŞİİRİ SÖZLERİ

Karlı kayın ormanında

yürüyorum geceleyin.

Efkârlıyım, efkârlıyım,

elini ver, nerde elin?

Ayışığı renginde kar,

keçe çizmelerim ağır.

İçimde çalınan ıslık

beni nereye çağırır?

Memleket mi, yıldızlar mı,

gençliğim mi daha uzak?

Kayınların arasında

bir pencere, sarı, sıcak.

Ben ordan geçerken biri :

"Amca, dese, gir içeri."

Girip yerden selâmlasam

hane içindekileri.

Eski takvim hesabıyle

bu sabah başladı bahar.

Geri geldi Memed'ime

yolladığım oyuncaklar.

Kurulmamış zembereği

küskün duruyor kamyonet,

yüzdüremedi leğende

beyaz kotrasını Memet.

Kar tertemiz, kar kabarık,

yürüyorum yumuşacık.

Dün gece on bir buçukta

ölmüş Berut, tanışırdık.

Bende boz bir halısı var

bir de kitabı, imzalı.

Elden ele geçer kitap,

daha yüz yıl yaşar halı.

Yedi tepeli şehrimde

bıraktım gonca gülümü.

Ne ölümden korkmak ayıp,

ne de düşünmek ölümü.

En acayip gücümüzdür,

kahramanlıktır yaşamak :

Öleceğimizi bilip

öleceğimizi mutlak.

Memleket mi, daha uzak,

gençliğim mi, yıldızlar mı?

Bayramoğlu, Bayramoğlu,

ölümden öte köy var mı?

Geceleyin, karlı kayın

ormanında yürüyorum.

Karanlıkta etrafımı

gündüz gibi görüyorum.

Şimdi şurdan saptım mıydı,

şose, tirenyolu, ova.

Yirmi beş kilometreden

pırıl pırıldır Moskova...

Nazım HİKMET

LÜKÜS HAYAT

Şişli'de bir apartıman

Yoksa eğer halin yaman

Nikel-kubik mobilyalar,

Duvarda yağlı boyalar

Iki tane otomobil

Biri açık, biri değil

Aşçı, uşak, hizmetçiler

Dolu mutfak, dolu kiler

Hanım gider, sen gidersin

Gündüzleri çaydan çaya

Gece olur, davetlisin

Ya dineye ya baloya

Hey

Lüküs hayat, lüküs hayat

Bak keyfine yan gel de yat

Ne güzel şey

Oh ne rahat

Yoktur esin lüküs hayat

Yaz gelince adadaşın

Mayo giymiş kumlardasın

Etrafında güzel kızlar

Canın çeker, burnun sızlar

Hanım motorla dolaşır

Hanım serbest, kim karışır

Takarsın şeyleri bazı

Dünya böyle sen ol razı

Sen de kendi hesabına

Topla akşam etrafına

Sarıları, esmerleri

Kır şampanya kadehleri

Hey

Lüküs hayat, lüküs hayat

Bak keyfine yan gel de yat

Ne güzel şey,

Oh ne rahat

Yoktur esin lüküs hayat

Cemal Reşit Hayat